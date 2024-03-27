"В Сочи из-за сильного ветра повалено 26 деревьев. Пострадавших нет. Упавшие деревья распилены, большая часть уже вывезена" — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в ночь с 26 на 27 марта в городе на побережье выпало от 12 до 24 мм осадков, в горном кластере — до 60 мм в виде снега.

"Наблюдалось волнение моря до 3 баллов. Гидрологическая обстановка в норме. Уровень воды в реках повышался, но отметок неблагоприятных и опасных явлений не достигал", — сказал он.

По данным собеседника агентства, социальные объекты работают штатно. Движение транспорта общего пользования также осуществляется в штатном режиме.

"В данный момент продолжаются локальные ремонтно-восстановительные работы. Аэропорт работает по фактической погоде, решение о посадке и взлете принимает командир воздушного судна", — сказал собеседник агентства.

27 марта в отдельных районах Сочи ожидается дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 16 м/с. Оперативный штаб по поручению главы Сочи Алексея Копайгородского продолжает работать в круглосуточном режиме.

Ранее сообщалось, что в Сочи 26 и 27 марта ожидается комплекс метеорологических явлений: ливни, грозы, смерчи и снег. Аэропорт Сочи с вечера 26 марта работает по фактической погоде, на прилет и вылет задерживаются более 10 авиарейсов.