Как отметил глава региона, об этом он доложил в ходе рабочего визита в область главы Росавтодора Романа Новикова.

"Обсудили (с Романом Новиковым — ИФ) дальнейшее сотрудничество по развитию дорожной сети Рязани и области. В 2024 году в Рязанской области по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" запланированы работы на 34 объектах общей протяженностью 123,8 км. На эти цели предусмотрено более 6,4 млрд рублей", — сообщил Малков.

По словам губернатора, один из ключевых проектов — строительство нового моста через Оку. Проект моста разрабатывается и включен в пятилетний план дорожной деятельности правительства России с финансированием из федерального бюджета в размере 5,1 млрд рублей. Реализация запланирована на 2025-2030 годы.

Также Росавтодор планомерно продолжит модернизацию федеральных трасс. Среди ключевых задач — расширение до четырех полос трассы Р-22 "Каспий", устройство новых направлений на южном обходе Рязани по автомобильной дороге М-5 "Урал", развитие туристического потенциала региона за счет улучшения характеристик федеральной трассы Р-132 "Золотое кольцо".

"Подписали дополнительное соглашение к меморандуму о развитии автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории Рязанской области. Это дорожная карта, результаты которой рязанцы увидят уже в ближайшее время", — добавил губернатор.