"Наш железнодорожный вокзал продолжает оставаться в числе лидирующих направлений Северо-Кавказской железной дороги по количеству пассажиров. В январе и феврале текущего года кисловодский вокзал стал настоящими "воротами" для туристов со всей страны. С вокзала в пригородном и дальнем сообщении отправили более 190 тыс. человек", — цитирует пресс-служба мэра города Евгения Моисеева.

Отмечается, что вместе с Кисловодском в число топ городов по количеству отправленных пассажиров (по данным СКЖД) вошли города-курорты Пятигорск, Ессентуки и Минеральные Воды.

"С каждым годом все больше россиян в любое время года выбирают именно Кисловодск для того, чтобы провести отпуск или отдохнуть в период праздничных дней. Стараемся делать наш город еще привлекательнее и комфортнее как для жизни, так и для отдыха", — добавил Моисеев.

Кисловодск входит в состав эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды и является городом-курортом федерального значения. В нем расположено более 120 гостиниц и санаториев, национальный парк "Кисловодский" и 10 собственных источников нарзана Кумского месторождения.