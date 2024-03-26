"С каждым днем в Калининграде становится все больше мест, напоминающих жителям и туристам о том, в этом году отмечается 300-летие нашего земляка Иммануила Канта. Фотозона "Почитай Канта", установленная на главной площади, лишь один из элементов оформления муниципалитета к предстоящему событию", — сообщает телеграмм-канал мэрии.

Также на въезде в Калининград со стороны аэропорта гостей встретят брендированные вымпелы, в центральной части города развешивают флаги, плакаты, появляются на билбордах и лайтбоксах тематические ролики. Огромное изображение всемирно известного философа будет спроецировано на торец дома около моста Высокого.

Пассажиры общественного транспорта уже расплачиваются за проезд фирменной кантовской транспортной картой "Волна Балтики". Её тираж 3000 экземпляров, вчера она поступила в продажу. 30 марта этого года планируется заключить контракт на достройку пешеходного "Философского моста", который соединит остров Канта с набережной у старинного здания Кёнигсбергской биржи, отмечает мэрия.

Как сообщалось, праздничные и научные мероприятия в честь 300-летия Канта пройдут в Калининграде с 22 по 24 апреля 2024 года.

Кант родился в Кенигсберге (сейчас Калининград) в 1724 году, окончил Кенигсбергский университет и проработал там около 40 лет. В 1794 году был избран иностранным почетным членом Петербургской академии наук. В период, когда Кенигсберг в ходе Семилетней войны с января 1758 по август 1762 года входил в состав Российской империи, Кант являлся гражданином России.

Философ умер 12 февраля 1804 года и был захоронен с внешней стороны северного нефа Кафедрального собора. Несмотря на то, что в годы II Мировой войны собор был серьезно разрушен, могила Канта не пострадала и в настоящее время является одним из главных исторических мест Калининграда.