"Доля туризма в структуре ВРП Петербурга на сегодняшний день — порядка 2,5%. Если говорить про количественные показатели, то туристический поток на протяжении последних лет растет. Пока мы не превысили планку допандемийного 2019 года", — сказал Зырянов

Губернатор Александр Беглов со своей стороны указал, что ранее президент Владимир Путин поставил задачу довести долю туризма в структуре ВВП до 5%.

"Наша основная задача — стимулировать развитие туристической инфраструктуры, у нас достаточно много проектов по созданию рекреационных зон, туристических гостиниц, объектов туристической инфраструктуры, достаточно много больших проектов. Это и "Остров фортов", и "Горская". Я считаю, что надо продолжать в этом духе, потому что у нас достаточно большой потенциал в развитии туризма", — сообщил Зырянов.

Ранее сообщалось, что за 2023 Петербург посетили 9,4 млн туристов, что на 16% больше, чем в 2022 году. Вместе с ростом турпотока увеличилась и среднегодовая загрузка гостиниц — с 64% до 66%. Всего за год туристы потратили в городе 482,7 млрд рублей, что на 32% больше, чем годом ранее.

Сообщалось также, что создаваемый на берегу Финского залива туристический кластер "Горская", по оценкам властей, сможет привлечь до 1,3 млн туристов в год. Мастер-план проекта предполагается завершить во втором квартале 2024 года.