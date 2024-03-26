"С учетом растущего потенциала въезда, а мы оцениваем особенно Казахстан и Китай, мы, наверное, выйдем на 14 млн человек в 2024 году", — добавил он. Таким образом, показатель может вырасти на 12%.

По словам Гусельникова, в 2023 году рост по сравнению с 2022 годом составил 38%. При этом руководитель МАСС отметил, что антропогенная нагрузка на "природные ценности" Сибири "становится запредельной без проведения крупных мероприятий, связанных с развитием, например, города-курорта Белокурихи, с модернизацией курорта Манжерок, с второй очередью Шерегеша".

Говоря о сотрудничестве с Китаем, Гусельников сообщил, что у МАСС есть идея объединить под общей торговой маркой продукцию малого и среднего бизнеса для экспорта в Китай.