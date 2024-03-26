"В новом музейном комплексе будет построен парк исторических миниатюр "Богатырская застава", где посетители смогут увидеть в миниатюре древнерусские крепости и селения, стоявшие когда-то на этом месте. Он будет создан на основе материалов многолетних раскопок древнерусских крепостей и поселений Куликова поля XII-XIV веков", — говорится в сообщении.

В селе Монастырщино откроется музей, где будет представлен многолетний опыт специалистов музея-заповедника по изучению и восстановлению исторического ландшафта Куликова поля и традиционных форм природопользования. Также здесь организуют выставку ретросельхозтехники и реконструируют Конный двор.

Над созданием комплекса "Русское поле" трудятся специалисты проектного научно-консультативного бюро "Архитектура и культурная политика". Музей, как отмечают в пресс-службе, будет органично вписан в ландшафт.

Комплекс создается в рамках подготовки 650-летия Куликовской битвы, отмечаемого в 2030 году.

По словам министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной, регион комплексно готовится к юбилею и проводит мероприятия не только большого федерального, но и регионального плана, который включает свыше 100 инфраструктурных и просветительских проектов.

"При поддержке министерства культуры РФ и губернатора Алексея Дюмина мы используем все возможности для создания на Куликовом поле крупного музейно-туристического кластера к 2030 году. Для этого привлекаются различные государственные программы и ресурсы", — подчеркнула Рыбкина.

"Музей-заповедник "Куликово поле" ставит перед собой задачу создать пространство, которое станет первым в нашей стране, раскрывающим тему русской природы во всей ее многозначности и способности к возрождению", — сообщила пресс-служба музея-заповедника по итогам презентации проекта.

"Несмотря на то, что большая часть людей говорит, что любит историю, увы, мы можем констатировать, что она не знает истории, а тема военной истории, вокруг которой действует музей-заповедник "Куликово поле", понятна еще более узкому кругу. Тема окружающей природной среды — она объединяет всех, что дает нам уникальную возможность через эту точку входа на Куликовом поле привлечь еще большее число посетителей к знакомству с историей Куликовской битвы", — отметил директор музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко.

В частности, планируется дальнейшее развитие территории музейно-мемориального комплекса в селе Монастырщино. Сегодня в этой точке памятного места действует исторический мемориал у слияния Дона и Непрядвы, в границах которого находятся храм Рождества Пресвятой Богородицы и исторический музей с экспозицией "Дон. Вся история на берегах одной реки", часовня Сергия Радонежского.

Вблизи Поля битвы и Зеленой Дубравы расположен Конный двор с живой экспозицией "Лошадь и человек. История дружбы". Здесь берет начало экологическая тропа, которая связывает мемориальные и культурные объекты с Музеем Куликовской битвы в Моховом и достопримечательностями Красного холма.

"В рамках проекта музейные пространства, архитектурные памятники, природный ландшафт и инфраструктура в селе Монастырщино будут объединены между собой вокруг темы Русского поля — Поля битвы и Поля жизни", — отмечается в сообщении.

Куликовская битва (Мамаево или Донское побоище) — сражение между объединенным русским войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и войском беклярбека Золотой Орды Мамая. Состоялась 8 сентября (21 сентября по новому стилю) 1380 года на Куликовом поле (юго-восток нынешней Тульской области) в районе к югу от впадения реки Непрядва в Дон. Победа русских ратей в Куликовской битве рассматривается как шаг к восстановлению единства Руси и будущему свержению золотоордынского ига.