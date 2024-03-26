"Ральфс Зоргис отправился в плаванье по фьорду Вайле в Дании и достал телефон, чтобы запечатлеть живописные виды. Однако турист выронил смартфон, и он упал на дно. Спустя две недели мужчина вернулся на место затопления IPhone 11, нашел его и увидел, что смартфон вел двухчасовую видеосъемку под водой с момента погружения", — пишет издание.

Как отмечает портал, запись начинается с вида на волны, а затем камера снимает происходящее под водой, например, несколько любопытных крабов и медуз.

Турист разместил видео в TikTok, и оно стало вирусным. На сегодняшний день у него более 1,3 млн просмотров.