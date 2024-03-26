Как сообщает пресс-служба аэропорта Сочи, первый рейс Gulf Air из Манамы и обратно состоится 3 июня.

Полеты будут выполняться один раз в неделю (по понедельникам) на авиалайнерах A321 вместимостью 166 пассажиров.

"Развитие международной маршрутной сети является одной из приоритетных задач для аэропорта Сочи. Эти рейсы дадут толчок развитию туристического потока не только между Россией и Бахрейном, но и другими странами Ближнего Востока", — приводятся в сообщении слова замгендиректора по коммерческой деятельности "Аэродинамики" Александра Никонова.

Согласно сообщению, в январе-марте 2024 года аэропорт Сочи обслужил на международных направлениях более 307 тыс. пассажиров, что на 2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.