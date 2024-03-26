Авиаперелеты будут выполняться каждое воскресенье на самолетах Superjet, вместимостью 93 кресла. Время в пути — 3 часа 50 минут.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Минеральных Вод в мае откроет новые направления в Киров и Курган.