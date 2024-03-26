По словам эксперта, механизм заселения гостей по биометрическим данным вводится для объектов размещения на добровольной основе. При этом процедура работы сервиса пока не разъяснена.

"Получается, чтобы мы могли биометрию ввести, надо иметь какие-то связанные с единой базой сканеры для отпечатков пальцев. Для больших отелей это будет иметь смысл, чтобы существенно снизить нагрузку на администраторов ресепшен. Потому что сейчас, помимо регистрации людей в отеле, мы должны поставить их на регистрационные или миграционные учеты", — сказал Мусакин.

Он считает, что использование биометрии для регистрации в отелях позволит существенно упростить и автоматизировать процесс, однако аппаратура может быть не по карману владельцам небольших гостиниц.

По мнению Мусакина, использование новой системы в перспективе снизит операционные затраты и даст гарантию, что клиент – именно тот, за кого себя выдает.

"Преимущество использования биометрии для гостиниц заключается в скорости обслуживания, в возможности сокращения персонала, потому что процесс можно автоматизировать. Это позволит существенно снизить затраты. Но самое главное даже не затраты — персонала не хватает физически, неоткуда брать. Поэтому любое решение, которое позволяет одному сотруднику заменить пятерых, приветствуется, при условии, что, конечно, эта замена не будет слишком дорогой", — подчеркнул он.

Правительство РФ утвердило постановление, которое дает возможность использовать биометрические данные для регистрации постояльцев в российских гостиницах, санаториях, кемпингах, пансионатах, домах отдыха и так далее.

Как сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, запуск в пилотном режиме услуги заселения в отели без предъявления паспорта с подтверждением личности через Единую биометрическую систему запланирован на второе полугодие 2024 года.