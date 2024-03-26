"В Ингушетии приступают к исследованиям объекта культурного наследия федерального значения "Назрановская крепость". Историки оперативно выявили авторские чертежи проектов XIX века каменных оборонительных башен крепости", — сказал собеседник агентства.

По его словам, именно эти архивные материалы должны помочь специалистам принять наиболее правильные и аргументированные решения при разработке проекта реставрации знаменитой крепости.

"Сооружение, построенное в самом начале XIX века, имело три орудия и охранялось 150 казаками и 200 мушкетерами, обеспечивая защиту подступов к Владикавказу и Военно-Грузинской дороге. Она выдержала несколько серьезных осад за более чем 200-летнюю историю, но постепенно разрушилась именно в советское и постсоветское время", — добавил представитель кабинета министров.

Назрановская крепость — оборонительное сооружение российской императорской армии в Назрани, является уникальным памятником русского фортификационного зодчества начала ХIХ века. Местность, где расположена крепость, — возвышенность в междуречье Сунжи и Назранки — считалась стратегически важной, и поэтому в различные периоды истории здесь находились различные укрепления и посты.

Это сооружение — один из важнейших исторических и культурных объектов Ингушетии и одна из главных достопримечательностей её равнинной части. С ней связаны различные значимые события и процессы в истории и ингушского народа, и кавказского региона в целом.

В целях популяризации культурного наследия принято решение об исследовании и реставрации памятника с привлечением российских специалистов.