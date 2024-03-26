"Объекты санаторно-курортной сферы Сочи примут на отдых и оздоровление раненых и семьи погибших в результате теракта 22 марта 2024 года в подмосковном "Крокус Сити Холле". В числе получивших ранения, травмы и отравление продуктами горения — представители 40 регионов страны", — говорится в сообщении.

Для всех пострадавших в ближайшее время будет организована обширная экскурсионно-развлекательная программа с посещением культурных мероприятий и объектов показа.

"Сочинский национальный парк предложил организацию экскурсий на любой из объектов по выбору. Экскурсии с подъемом на канатных дорогах готовы организовать и горнолыжные курорты Сочи", — отмечается в сообщении.

"Хочу выразить благодарность сочинским средствам размещения, которые заявили о готовности бесплатно принять пострадавших на отдых и оздоровление. Это не только крупные санатории, но и частные гостиницы. Перечень средств размещения еще не сформирован окончательно, он продолжает дополняться в ходе поступления предложений от объектов санаторно-курортной отрасли", — цитирует пресс-служба главу Сочи Алексея Копайгородского.

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта, а также устроили пожар. По последним данным, трагедия унесла жизни 139 человек. За весь период после теракта больницы было госпитализировано 145 человек, в стационарах остаются 93.