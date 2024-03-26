"Структура льда по всей длине переправы нарушена талой водой, есть проталины и промоины. Со стороны местности Куркут вдоль берега образовались трещины. Выезд на лед опасен", — говорится в сообщении.

Ранее, 23 марта ледовая дорога была закрыта частично — по ней могли проехать только те, кто выезжал с острова.

Как сообщалось, в этом году дорогу на Ольхон по льду Байкала открыли 9 февраля. Затем 12 февраля ее временно закрывали из-за появления на ней разлома. Эксплуатация переправы была возобновлена 16 февраля.

Ольхон — самый большой и единственный обитаемый остров на Байкале, его длина — 73,5 км, ширина — до 15 км. Он соединен с материком паромной переправой летом и ледовой дорогой зимой. Ольхон является популярным местом отдыха туристов в Иркутской области и входит в состав Прибайкальского национального парка. В настоящее время на острове постоянно проживают около 1,7 тыс. человек. Ежегодно его посещают несколько сотен тысяч туристов.