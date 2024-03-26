"В рамках нашей программы развития внутрирегиональных местных авиаперевозок мы имеем потребность в транспортной связанности 157 населенных пунктов, которые нужно включать в субсидированную сеть местных воздушных линий. Мы провели математическое моделирование возможной маршрутной сети, оптимизировали до того, что речь идет всего лишь об 11 маршрутах, которые нам необходимы, чтобы закрыть эту задачу", — сказал Гусельников.

Он пояснил, что речь идет об авиалиниях, соединяющих "глубинные территории" с крупными транспортными хабами Сибири: Абакан — Кызыл, Барнаул — Томск, Иркутск — Томск, Красноярск — Усть-Илимск, Красноярск — Белокуриха, Новосибирск — Стрежевой, Новосибирск — Белокуриха, Омск — Томск, Томск — Абакан и Горно-Алтайск — Белокуриха. Гусельников подчеркнул, что все эти рейсы уже выполнялись ранее — согласно открытым данным, до 1990-х годов. Кроме того, Гусельников предложил ввести в летний период один новый рейс — Абакан — Горно-Алтайск.

По его словам, МАСС подготовила аналитический отчет о возможностях развития малой авиации в Сибири, который представлен Госсовету РФ и "ждет своей очереди для вынесения на обсуждение на уровне президента страны". "Все предыдущие инстанции — рабочая группа по развитию авиации, комиссия по транспорту — все мы прошли успешно, защитились, и есть понимание со стороны Минтранса РФ, одно есть непонимание — со стороны Минфина по деньгам", — отметил Гусельников. Перечисленные маршруты, по его словам, рекомендованы к софинансированию субъектами.

Отвечая на вопрос, на каких самолетах будут выполняться эти рейсы, руководитель МАСС сказал, что ориентир на "имеющие сертификаты летной годности машины уровня L-410 и АТР 42, которые есть в распоряжении наших компаний", на маршруте Иркутск-Томск — возможно, Superjet 100.

"На комиссии по транспорту я, конечно, сделал смелое заявление: разрешите нам, и мы поставим необходимое количество имеющихся на территории Сибири машин Ан-2, после их приведения к летной годности и обновления на мощностях нашего института авиации им. Чаплыгина (Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А.Чаплыгина в Новосибирске, СибНИА — ИФ). Отношение к этому проекту федерального центра достаточно скептическое, хотя мы знаем, машины летают, и институт им. Чаплыгина справляется с этой историей. Мы твердо уверены, что машины, которые были в хозяйственном обороте и у военных, и у других структур, вполне могли бы перевезти, взять и выделить из них там надо 29 машин. То есть вот в отрыве от всеобщей боли, что с авиацией пока мы застреваем, вот здесь есть конкретная решение, очень простое. Цена вопроса — 8 млрд рублей в общей сложности", — сообщил Гусельников.