Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ были внесены 25 марта. Ранее "Белопорт" принадлежал бизнесмену Владимиру Исупову.

ООО "Белопорт" было зарегистрировано в июле прошлого года, основной вид деятельности — аэропортовая.

До начала 1980-х в Старобелокурихе располагался аэродром для легкомоторных самолетов. В 2015 году ЗАО "Курорт Белокуриха" совместно с компаниями "Алтай-West" и "СибСМК" приступили к строительству аэродрома малой авиации, которое было завершено в 2016 году. Оператором аэродрома выступало ООО "Белокуриха-авиа", которое в разных долях принадлежало инвесторам. Сейчас компанией владеют физлица.

На начальных этапах предполагалось, что аэродром будет принимать только частные самолеты. В 2020-2021 годах его использовала авиакомпания "СиЛа" для рейсов из Горно-Алтайска, Красноярска, Барнаула, Томска, Новокузнецка, Новосибирска. Позднее рейсы прекратились.

Белокуриха — город-курорт федерального значения на юге Алтайского края. На территории курорта расположены радоновые источники, кроме того, зимой Белокуриха привлекает любителей горных лыж.