"По данным входящей в РСТ Ассоциации глэмпингов, в стране сейчас 550 объектов такого типа, из них 66% работают круглый год, остальные – сезонные. Больше всего их в Московской области (56), Краснодарском крае (41), Татарстане (22). В 2024 году рынок глэмпингов в нашей стране продолжит расти высокими темпами, их число увеличится до как минимум 700. Росту их популярности способствуют запрос туристов на уникальные впечатления в уникальных местах и преимущества инвестирования по сравнению с традиционной гостиницей, среди которых более короткий срок строительства и быстрая окупаемость", — говорится в сообщении.

Как считает президент Ассоциации глэмпингов, сооснователь компании "Дикий дом" Жанна Кира, в этом году можно ждать появления, прежде всего, круглогодичных объектов, которые будут предоставлять не только услуги размещения, но и питания, спа, другие возможности отдыха.

По ее словам, запрос на отдых в глэмпингах у туристов высокий, и таких средств размещения могло бы быть больше.

"Рост их числа сдерживается отсутствием понятия глэмпингов в правовом поле, неразвитостью инфраструктуры, длительностью подключения к сетям коммуникации. Мешает высокая стоимость строительных материалов, что удорожает возведение глэмпингов по сравнению с тем, что было 2-3 года назад. Мешает недостаточная осведомленность о таком виде размещения в целом по стране. В итоге в одних регионах построить глэмпинг просто, в другом, часто соседнем – тяжело. Где-то бизнесу помогают в подготовке водоснабжения, водоотведения, даже прокладывают к глэмпингам дороги, а где-то вообще не идут навстречу ни в чем", — цитирует эксперта пресс-служба РСТ.

Совладелец и управляющий глэмпинга "Гуляй-Город", сооснователь глэмпинга "Аномалия" Дмитрий Гасилов считает, что рынок будет насыщен предложением уже в ближайшее время.

"Очевидно, что наибольшим спросом будут пользоваться глэмпинги, открытые в красивых уникальных местах. Время «домиков в поле» проходит, спрос на них падает, нужна и инфраструктура, и инстаграмные виды, и сервис. До 70% успеха глэмпинга – удачно выбранное место. Было время, когда число таких объектов увеличивалось в разы, сейчас такого роста нет. Думаю, дойдет до тысячи и остановится. Поэтому сейчас надо быть осторожным при выходе на этот рынок, особенно с небольшими проектами. Сегмент заметно укрупняется, приходят инвесторы с проектами по 100-200 млн рублей", — сказал эксперт.

Однако Жанна Кира полагает, что рынок еще точно не достиг своего пика.

"Думаю, мы перешагнем планку в тысячу объектов и, возможно, дорастем до 5 тысяч. Глэмпинги привлекают инвесторов тем, что, в отличие от обычных гостиниц, имеют низкий порог входа, возможность получения государственных грантов и субсидий, короткий срок строительства и быструю окупаемость. Гостиница строится не менее 2-3 лет, вложения в загородный отель окупаются 12-15 лет, а в глэмпинг — около 5-6. Но есть и проекты, которые окупились за 3-4 года и даже быстрее", — пояснила она.

Термин глэмпинг появился в результате сочетания слов гламурный и кемпинг. В таких объектах туристам предлагают размещение на природе, в палатках или домиках, но с комфортом и всеми удобствами. Как сообщалось, в период с 2018 по 2023 годы число глэмпингов в России выросло в 40 раз.