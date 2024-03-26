Из этой суммы 230 млн рублей будет направлено на совершенствование материально-технической базы детских лагерей.

"Летняя оздоровительная кампания стартует в Тульской области 27 мая. Ребят будут принимать 16 загородных детских лагерей, 360 лагерей с дневным пребыванием, 43 лагеря труда и отдыха и 4 палаточных лагеря", — говорится в сообщении.

Срок окончания приемки лагерей — 15 мая.

В этом году планируется распределить более 5,6 тыс. путевок в санатории Тульской области и Краснодарского края, а также в загородные оздоровительные лагеря Тульской области.

Дополнительно закупят более 3 тыс. путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 700 — в лагеря Черноморского побережья. Участниками 49 профильных смен станут свыше 3,8 тыс. тульских школьников.

Кроме того, власти выделили 1650 путевок в здравницы Черноморского побережья и Тульской области для детей участников СВО. Еще 552 путевки предоставят детям с подшефной региону территории Мариуполя.

Для детей, которые летом останутся дома, планируется более 50 тыс. различных мероприятий как в дистанционном формате, так и на площадках учреждений образования, культуры, спорта и молодежной политики, отметили в пресс-службе.

На совещании отмечалось о необходимости перевода сезонных лагерей в круглогодичный формат. В связи с этим губернатор Алексей Дюмин поручил разработать дорожные карты по совершенствованию инфраструктуры государственных и муниципальных загородных лагерей.

Кроме того, Тульская область в 2025-2026 годах примет участие в федеральной программе по модернизации организаций детского отдыха. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на капитальный ремонт пищеблоков и медблоков лагерей, проектируются модульные жилые корпусы.

Также прорабатывается возможность привлечения федеральных средств, а также внебюджетных средств на принципах государственно-частного партнерства для возобновления работы ранее закрытых детских оздоровительных лагерей.