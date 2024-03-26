"Серьезного торможения спроса на турпоездки в Москву нет. У нас есть сейчас и брони, и запросы на расчеты со стороны туристов. Мы опасались падения продаж, но не почувствовали этого. Думаю, первый шок пройдет, и ситуация выровняется. До этого у нас все хорошо бронировалось, глубина продаж – до осени", — сообщила директор компании "Виадук тур" Лариса Федорова.

Эксперт добавила, что сразу после теракта аннулировались две группы, но потом одна из них восстановилась.

"Аннуляции в целом носят единичный характер, в группе это один-два человека. Переносов сроков нет: люди или отменяют поездки, или едут", — сказала Федорова.

Единичные аннуляции отметила также руководитель пресс-службы туроператора "Алеан" Ирина Романова. "По Москве аннуляции есть, но немного, всего несколько заявок. Бронирования туров на май-июль продолжаются", — сообщила она.

Директор отдела продаж компании "Тари тур" Дарья Лешкова рассказала, что на заезды в каникулярную неделю с 22 по 31 марта аннуляции составили около 9-10%.

"Всего в это время мы принимаем порядка 100 групп. В некоторых из них есть сокращение численности. Была также группа, которая в субботу ночью сошла с поезда на промежуточной станции и вернулась домой", — пояснила она.

По словам Лешковой, аннуляции пошли в ночь с пятницы на субботу, сразу после случившегося в "Крокус Сити Холле". Она добавила, что массовыми их назвать нельзя – в некоторых группах сократилось количество туристов. Есть также группы, которые пока не решили, отменять запланированные поездки или нет.

"Наши многочисленные иностранные партнеры продолжают присылать запросы. Правда, в основном на группы, приезд которых планируется летом. В момент теракта некоторые китайские группы приняли решение уехать из Москвы на несколько дней раньше. Другие тоже настороженно отнеслись к ситуации, но ничего пока не снимают – советуются с нами по штрафам и в целом по общей обстановке", — сказала Лешкова.

Генеральный директор компании "7 холмов" Ирина Левина рассказала, что на вечер пятницы в Москве находилось около десятка групп туроператора плюс столько же ехало в поездах или ожидало отправления через 2-3 дня.

"Конечно, коллеги из регионов, которые отправляли к нам свои группы, сразу начали звонить, выяснять ситуацию: что мы можем предложить при аннуляциях. Отмен групп не было: одна группа, чей тур начинается во вторник, задумалась, но все же решила приехать. Отмены туров есть, но единичные – один-два человека в группе", — рассказала она.

По словам Левиной, некоторые туристы скорректировали свои планы посещения Москвы и перенесли поездки на более поздний срок, например, с апреля на лето. Но заявки на туры в столицу продолжают поступать.

Как ранее сообщали в РСТ, в этом году бронирования туров в Москву из регионов на последнюю неделю марта, на которую приходятся школьные каникулы, заметно выросли. Места в популярных отелях, а также билеты в музеи распроданы.

Вечером 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел теракт: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. По последним данным, трагедия унесла жизни 139 человек, пострадали около 200 человек. СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).