"Важно отметить, что в 2024 году, наряду с бюджетными источниками, в соразмерном объеме в развитии республики участвует инвестиционных капитал. Благодаря совместным действиям стороны приступили к реализации инвестиционного проекта по восстановлению авиасообщения с Абхазией. Объем инвестиций в проект более 12 млрд рублей. В этом году ожидаем первый пробный рейс из России в реконструируемом аэропорту "Сухум", — цитирует пресс-служба замминистра экономического развития России Дмитрия Вольвача.

Россия и Абхазия на ПМЭФ заключили соглашение о реконструкции международного аэропорта в Сухуме, закрытого в начале 90-х годов.

Работы по реконструкции аэропорта будет осуществлять российское ООО "Инфраструктурное развитие". В случае своевременной реализации проекта, возобновление деятельности авиаузла планируется в четвертом квартале 2024 года.