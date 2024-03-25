"Старинная военная казарма "Кронпринц" или крепость Фридриха Великого расположена в центре Калининграда. Она является крупнейшим оборонительным сооружением на территории области. Некоторое время назад больше половины объекта были переданы в собственность области, а в конце 2023 года ее владельцем стала КРКО", — сказал Толмачев "Интерфаксу".

По его словам, в силу исторических причин объект был разделен между несколькими собственниками — региональными и федеральными структурами. В 2024 году КРКО надеется приобрести оставшиеся площади, чтобы сформировать единое инвестиционное предложение и привлекать на эти площади туристический бизнес и других предпринимателей, которые займутся развитием объекта.

"По нашему мнению, "Кронпринц", фактически не пострадавший во время войны, обладает серьезным туристическим и инвестиционным потенциалом. Колоссальная территория площадью более 30 тыс. кв. метров позволяет разместить здесь самые разные проекты. От музея под открытым небом до выставочных и деловых зон во внутренних помещениях. Кстати, в одном из помещений недавно открыта первая в области стеклодувная мастерская для туристов", — пояснил глава корпорации.

В настоящее время КРКО приступает к обследованию полученных в собственность помещений казармы. Для выполнения комплексного инженерно-технического обследования привлечена организация "ЭкспертПроектРеставрация".

Параллельно с работами по обследованию объекта ведутся переговоры по подключению комплекса к газо- и теплоснабжению. Исторический объект, в котором в свое время даже располагалась школа подготовки персонала для рыболовного флота СССР, отапливался собственной угольной котельной. Также разрабатывается проект ремонта крыши и выполнения первоочередных противоаварийных работ, отметил Толмачев.

Как сообщалось, казарма "Кронпринц" является памятником истории и культуры федерального значения. Она была заложена в октябре 1843 года и построена в 1849 году.

"Кронпринц" состоит из главного П-образного корпуса с двумя боковыми флигелями (с массивными башнями по углам). Главный корпус, флигели и тыльные здания образуют внутренний двор. На стороне башни-редана, обращенной во внутренний двор, в зубцах, размещены стилизованные бойницы.

Во время штурма Кёнигсберга, в апреле 1945 года, казарма не получила серьезных повреждений.

В настоящее время казарма "Кронпринц" входит в список объектов рекомендованного маршрута "Калининград фортификационный".