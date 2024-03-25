Под гид отведен тематический раздел "Детский туризм в Санкт-Петербурге".

"Там собрана информация об экскурсионных программах, пешеходных маршрутах, детских путеводителях и турах", — говорится в сообщении.

Гостям города предлагается, в частности, познакомиться с основными достопримечательностями с помощью детского аудиогида "Чижик-Пыжик", узнать, почему Петербург является одним из самых "кошачьих" городов и попробовать пересчитать всех львов на пешей экскурсии или сходить на мастер-класс на производственную площадку.

Уточняется, что Петербург вошел в число наиболее популярных городов у россиян в дни школьных каникул.