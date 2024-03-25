"Возобновилось движение пассажирских автобусов с российскими и иностранными номерами между Россией и Польшей после затруднений, связанных с забастовкой польских фермеров. Как отмечают специалисты, в настоящее время пропуск осуществляется в штатном режиме в обе стороны. Скопления транспорта нет", — говорится в сообщении.

С 20 марта движение транспорта через сопредельные пункты пропуска Мамоново-2 (РФ) — Гжехотки (Польша) было затруднено. Вынужденные ограничения действовали несколько дней. Этот пункт пропуска является самым современным и большим на границе. Фермеры планировали блокировать движение до 20 апреля.

В прошлом году Польша запретила въезд в страну грузовых и легковых транспортных средств с российскими номерами.

С тех пор из Калининградской области в Польшу и в обратном направлении могут двигаться только транспортные средства с иностранными номерами и пассажирские автобусы с российскими и иностранными номерами.

Польские фермеры утром 20 марта заблокировали движение автотранспорта в международном автомобильном пункте пропуска Мамоново-2 — Гжехотки со стороны Калининграда.

В настоящее время на российско-польской границе в области работают только два автомобильный пункта пропуска — Мамоново-2 — Гжехотки и Багратионовск — Безледы. Но последний фермеры не блокировали.