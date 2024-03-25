Так, в период с 25 по 26 марта прогнозируется лавиноопасность в горных районах Дагестана и Кабардино-Балкарии, Северной Осетии. Отмечается, что в связи с этим существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Алагирского района республики.

С 25 по 27 марта лавиноопасно в горах Республики Адыгея и Краснодарского края выше 1,5 тыс. метров, с 26 по 28 марта — в горах Ингушетии выше 1 тыс. метров.

Кроме того, в Краснодарском крае также объявлены штормовые предупреждения по высокой пожароопасности — с 25 по 26 марта и непогоде — с 26 по 27 марта.

"В течение суток 26 марта, а также ночью и утром 27 марта местами в крае ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: сильный дождь, в горах и предгорных районах ночью и утром сильный дождь со снегом, в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами 20-25 м/с", — говорится в сообщении.

Ранее также сообщалось о надвигающейся непогоде в Сочи и Крыму.