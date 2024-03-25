"В Курортном парке до мая установят вендинговую кормушку для белок. Она станет не только первой в городе, но и единственной на весь регион КМВ. Кормушку поставят в рамках социального проекта "Беличья тропа", который направлен на сохранение популяции белок и имеет просветительскую функцию", — отметили в пресс-службе.

Приобрести корм и лакомство для белок сможет каждый желающий. Все вырученные от продажи средства пойдут на помощь спасенным животным и птицам.

В пресс-службе добавили, что одновременно с установкой кормушки в парк планируют выпустить несколько семей белок.

"Наш Курортный парк всегда славился большим количеством белок, даже существовали предупреждающие знаки, а экскурсоводы всегда упоминали во время экскурсий главных обитателей парка. С предложением к нам обратились волонтеры, которые всерьез готовы помочь железноводским белкам. Для наших курортников это станет новой частью отдыха и точкой притяжения", — цитирует пресс-служба главу Железноводска Евгения Бакулина.