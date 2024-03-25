"Мы планируем небольшой рост перевозок, потому что в принципе все емкости у нас задействованы. Планируем, что у нас будет плюс 5% по отношению к прошлому году", — сказал Тыщук журналистам.

В конце прошлого года парк "Победы" пополнился 42-м самолетом Boeing 737-800, напомнил он — судно будет введено в эксплуатацию в ближайшее время. Сообщалось, что ранее этот лайнер эксплуатировала прекратившая деятельность авиакомпания Royal Flight.

В 2023 году пассажиропоток "Победы" составил 13 млн человек, что на 11,5% больше, чем годом ранее. В 2022 году, на фоне введения антироссийских санкций, показатель упал на 19%, до 11,7 млн человек. Из-за санкций компания лишилась трех самолетов (были арестованы и изъяты лизингодателем за рубежом), а также значительной части международных направлений.

Сейчас зарубежная сеть "Победы" включает рейсы в Турцию, ОАЭ, Белоруссию, Армению и Узбекистан, в апреле ожидается запуск рейсов в Ош (Киргизия). "Пока больше планов по открытию международных направлений нет", — сказал Тыщук, отвечая на соответствующий вопрос. "У нас всегда бОльшую долю перевозок составляли внутренние перевозки — международных было максимум 26%. Сейчас 13%, где-то в этих пределах и будем продолжать", — добавил он.

На вопрос о финансовых результатах "Победы" за прошлый год Тыщук ответил: "У нас чистая прибыль будет, но она в основном обусловлена эффектом от страхового урегулирования (по самолетам — ИФ)".

В 2022 году "Победа", согласно отчетности, получила 15 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ — при этом у компании был зафиксирован почти восьмикратный рост прочих доходов, которые составили 47 млрд руб., включая 15,1 млрд руб. от госсубсидирования.

"Победа" — низкобюджетная авиакомпании группы "Аэрофлот". Базируется в московских аэропортах "Внуково" и "Шереметьево". Парк перевозчика состоит из Boeing 737-800 с салонами только эконом-класса.