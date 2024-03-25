В отеле всего 16 номеров, которые вмещают максимум 32 гостя. Гостевые дома и ресторан отеля расположены на большой, нависающей над землей платформе из лиственницы высотой три метра и площадью 2,5 тыс. кв. м. Инженерное решение защищает почвенную экосистему, а также помогает уберечь здание от межсезонного паводка. Платформа несет также и эстетическую функцию: благодаря возвышенному положению перед гостями открывается панорамный вид на тайгу.

"Мы понимали, что люди едут на Камчатку как на другую планету, и поставить здесь привычные всем стандартные бревенчатые гостевые дома будет неправильно. Концепция "Авроры" отсылает к традициям коренных народов Камчатки, ительменов и коряков, а также к практике строительства мостов в Древней Руси", — рассказал основатель FANTALIS Group Роман Фанталис.

Он добавил, что за 30-60 минут из отеля можно добраться на вертолете до Кроноцкого заповедника, Долины Гейзеров, вулканов Шивелуч и Ключевской.

Здание оснащено собственным системами водоснабжения и канализации, а энергию вырабатывают размещенные на крыше солнечные батареи.

В меню ресторана русской северной кухни "Аврора" входят блюда из локальных камчатских продуктов.

На данный момент туристов на Камчатке принимают более 160 гостиниц, отелей, гостевых домов, туристических баз и баз отдыха, большинство из них сосредоточено вокруг Петропавловска-Камчатского. Для Fantalis Group это второй проект в регионе после спа-отеля 4* "Лагуна", расположенного в селе Паратунка и рассчитанного на более массовый сегмент туризма.

В 2023 году, по данным властей Камчатского края, турпоток на полуостров составил более 367 тыс. человек. За последние 10 лет он вырос более чем в шесть раз.

"По моей оценке, большинство туристов на Камчатке – это люди, покупающие стандартный недельный тур, куда обычно включены морская прогулка и посещение достопримечательностей, расположенных поблизости от Петропавловска-Камчатского, около четверти — туристы, которые живут в палатках и ходят в горы. Еще 5% — те, кто путешествует по полуострову на вертолетах. Вертолет на Камчатке — важнейший вид транспорта. До самых живописных и труднодоступных уголков полуострова можно добраться лишь по воздуху", — пояснил Фанталис.