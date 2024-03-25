Калхун возглавил самолетостроительную корпорацию в начале 2020 года.

Председатель совета директоров Ларри Келлнер уйдет в отставку в мае, после годового собрания акционеров. Новым председателем станет Стив Моллекопф, бывший гендиректор Qualcomm.

Между тем Стэн Дил, президент и гендиректор подразделения, выпускающего гражданские самолеты Boeing, покинет компанию немедленно. Его сменит Стефани Поуп, недавно назначенная главным операционным директором компании.

Масштабные перестановки в руководстве последовали за чередой инцидентов, поставивших под сомнение надежность самолетов производства Boeing и качество корпоративного управления, пишет CNBC.