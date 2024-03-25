"В отдельных частях Таиланда в ближайшее время ожидается жаркая погода с грозами, температура может подняться до 40 градусов по Цельсию. Максимум может быть достигнут 1 апреля. TMD рекомендует населению и туристам соблюдать меры предосторожности и защищать себя от палящего солнца и гроз", — пишет издание.

Как отмечает газета, в северных районах Таиланда будет очень жаркая погода с грозами. Минимальная температура колеблется в пределах 17-23 градусов, а максимальная температура составит 36-40 градусов.

На северо-востоке ожидается жаркая погода с рассеянными грозами, которая затронет около 20% территории, в частности, провинции Лэй, Нонг Буа Лам Фу, Кхон Кэн, Чайяпхум, Накхонратчасима и Бурирам. Минимальная температура составит 18-26 градусов, максимальная – 35-38 градусов.

На западном побережье юга ожидаются грозы, особенно в провинциях Ранонг, Пханг Нга и Пхукет. Температура воздуха будет колебаться от 25-26 градусов тепла ночью до 36-38 градусов тепла днем.

В Бангкоке и его окрестностях прогнозируется жаркая погода с редкими грозами. Ночная температура составит 27-28 градусов тепла, дневная – 36-39 градусов тепла.

Наиболее высокая температура ожидается в центральных провинциях Таиланда – Лопбури, Сарабури, Аюттхая, Канчанабури и Ратчабури. Ночью температура будет колебаться в пределах 25-28 градусов Цельсия, а днем может достигать 38-40 градусов Цельсия.

В восточном регионе жаркая погода с грозами ожидается в Накхоннайоке, Прачинбури, Са Каео, Чаченгсао, Чонбури, Районге, Чантхабури и Трате. В южном регионе прогнозируется жара до 37 градусов. Она затронет провинции Пхетчабури, Прачуапкхирикхан, Чумпхон и Накхонситхаммарат.