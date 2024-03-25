"На планшетах будут представлены акварели Георга — Эммануэля Опица, на которых европейский художник запечатлел образы русских казаков на улицах Парижа", — говорится в сообщении.

19 (31 марта) 1814 года закончилась война с Наполеоном. Одним из первых через городские ворота в Париж вошел лейб-гвардии Казачий полк. Именно за ним во главе огромной свиты в столицу въехал император Александр I.

Казаки активно участвовали в многочисленных войнах Российской империи. Но особенную роль они сыграли именно в войнах с Наполеоном. Не случайно и сегодня для многих европейцев казаки стали ярким собирательным образом русской армии вообще. Формирования казаков значительно повлияли на ситуацию на театре военных действий и соотношение сил в кавалерии между противоборствующими сторонами на территории России, а потом и на завершающем этапе в заграничных походах русской армии 1813-1814 годов.

В Государственном историческом музее хранится 25 листов акварелей пражского художника Г. — Э. Опица, написанных в 1814 году с натуры. Акварели — уникальный исторический источник и отражение взгляда европейца на казаков.

Художник воссоздает наглядную картину победного окончания войны, радостную атмосферу, воцарившуюся в городе. Опиц рисует внешний облик казаков, уделяет внимание деталям одежды, вооружения, показывает незамысловатый быт казаков, который они запросто перенесли на улицы Парижа, их простодушное восхищение Аполлоном и изящными парижанками, а также интерес парижан к "степным варварам", которые в действительности оказались не такими и страшными.

Планшетная выставка познакомит посетителей с жизнью Парижа в 1814 году, частью которой были и русские казаки. Посещение выставки бесплатное.

Первый филиал ГИМ был открыт в Туле осенью 2020 года. Общие экспозиционные площади музея составляют около 500 кв. метров. За три года работы филиала в нем было представлено уже 12 выставок. В 2023 году филиал ГИМа посетили более 38 тыс. человек. В 2024 году ГИМ организует в Туле еще пять выставочных проектов.