"В Сочи 26 и 27 марта ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: сильные дожди с грозами, усиление ветра до 20-23 метров в секунду", — говорится в сообщении.

В горах сильный мокрый снег с налипанием на проводах и деревьях, выше 1 тыс. метров над уровнем моря — очень сильный снег.

"В горах Сочи выше 1500 метров над уровнем моря лавиноопасно", — отмечается в сообщении.

Днем 26 марта, а также ночью и утром 27 марта на участке Магри-Веселое есть опасность формирования смерчей над морем.

"Со второй половины дня 26 марта до первой половины дня 27 марта на участке Магри-Веселое ожидается сильное волнение моря с высотой волн 4,0-4,5 метра. В портах тягун", — сообщает пресс-служба.

По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все городские службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

"Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности. Рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, воздержаться от выходов в горы, не выезжать в горный кластер на автомобилях, не оборудованных зимней резиной, а также предпринять все необходимые меры предосторожности", — сказано в сообщении.

В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112.