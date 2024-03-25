"Как рассказали в Travelata.ru, четверть туристов, которые предпочли в начале мая пакетные туры по России, выбрали Адлер. В прошлом году он был только на третьем месте с долей 16%. Вторая строчка досталась Санкт-Петербургу (16%) со средним чеком 56 тыс. рублей. На третьем месте Сочи-Центр (12%), средняя цена путешествия – 93 тыс. рублей. В прошлом году Сочи занимал первую позицию и был на треть дешевле – в среднем 62 тыс. рублей за тур", — говорится в сообщении.

Имеретинский, по данным сервиса, занимает четвертую позицию (11%), а замыкает рейтинг Красная Поляна (10%).

В целом, по данным агрегатора пакетных туров, в этом году число бронирований на майские праздники увеличилось более чем вдвое по отношению к 2023 году. Однако туристы чаще выбирают зарубежные направления, а доля российских курортов снизилась с 21 до 9%. В первую очередь это связано с тем, что многие предпочитают пляжный отдых, а внутри страны еще довольно холодно.

"Из востребованных курортов только в Адлере цены остались на прежнем уровне. Традиционно наши туристы предпочитают отели 3-4* с минимальным питанием – завтраки или вовсе без них. Но сейчас начинает расти доля отдыхающих, которые предпочитают "завтраки и ужины" и "полный пансион", что может быть хорошим решением, особенно для курортов Большого Сочи, где цены в кафе и ресторанах продолжают расти", — пояснил директор по маркетингу компании Олег Козырев.

Как следует из статистики онлайн-платформы для отелей Travelline, по некоторым российским направлениям рост бронирований заметно превышает средний уровень: например, по Москве на конец апреля — начало мая он составляет 46%, а на 5-6 мая – 300%. Более чем вдвое вырос объем запросов Петербурга. Число бронирований размещения в Адлере увеличилось по сравнению с прошлым годом на 75%, Сочи – на 50%.

Длинные выходные с учетом праздничных и присоединенных к ним дней продлятся 4 дня с 28 апреля по 1 мая и еще 4 дня с 9 по 12 мая.