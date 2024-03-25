"Регистрация гражданина по месту пребывания в гостинице, санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, медицинской организации, на туристской базе или в ином подобном учреждении производится на основании документов, удостоверяющий личность, либо сведений о документе, удостоверяющем личность, полученных из единой системы идентификации и аутентификации, используемой для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, после идентификации и (или) аутентификации гражданина с использованием единой биометрической системы", — говорится в тексте постановления.

Согласно постановлению, заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан РФ, не достигших 14-летнего возраста, по биометрии возможно при выполнении одного из условий: при согласии сопровождающих, родителей или опекуна, на основании документов, удостоверяющих личность родителей, опекунов, при условии согласия законных представителей.

Заселение в гостиницу граждан, достигших 14-летнего возраста в отсутствие рядом законных представителей, возможно как по документу, удостоверяющему личность, так и по биометрии при условии предоставления согласия родителей или законных представителей.

Если отельер принял решение использовать биометрическую систему для заселения, то ему необходимо обеспечить идентификацию и (или) аутентификацию потребителей с помощью системы, чтобы получать сведения о личности для регистрации постояльца.