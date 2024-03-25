"25 марта рейс авиакомпании "Аэрофлот" SU2130, следовавший по маршруту Москва (Шереметьево) — Стамбул, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 10:33 по причине деструктивного поведения одного из пассажиров", — сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что пассажир с рейса снят и передан в линейное отделение полиции.

Самолет готовится к вылету далее по маршруту.

По данным пресс-службы "Аэрофлота", причиной незапланированной посадки воздушного судна в Волгограде стал нетрезвый пассажир.

"Во время полета пассажиром с признаками алкогольного опьянения были грубо нарушены правила поведения на борту: проявлял деструктивное поведение, игнорировал замечания и препятствовал работе бортпроводников", — говорится в сообщении авиакомпании.

В результате для обеспечения безопасности полета командир принял решение о посадке самолета в Волгограде.

После дозаправки воздушное судно вылетит в пункт назначения, отмечает пресс-служба.