"На весенний период загруженность объектов размещения во всех курортных городах Кавминвод в среднем составляет более 75%, в том числе на майские праздники более 90%", — сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что на данный момент на летний сезон туристы забронировали более 40% мест. При этом глубина бронирования в среднем составляет 3 месяца.

"В 2024 глубина бронирования в санаториях составляет от 60% до 80% в зависимости от звездности, в то время как год назад она составляла от 45% до 75%", — отметил собеседник агентства.

Наибольшей популярностью регион пользуется у туристов, посещающих край в санаторно-оздоровительных целях, также альтернативными видами туризма у гостей и жителей Ставрополья являются экологический, сельский (агротуризм) и промышленный виды туризма.