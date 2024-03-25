С 1 апреля поезд будет ежедневно отправляться в 21:20 из Тамбова и прибывать в Москву на Павелецкий вокзал в 6:28 утра. Из столицы поезд отправляется в 22:00 и прибывает в Тамбов в 7:30.

Данный маршрут был отменен в период пандемии, потом частично восстановлен.

"Этот поезд востребован. Проделана большая работа с РЖД. Благодарю компанию за содействие. Делаем все для повышения транспортной доступности нашего региона, чтобы наши жители и гости могли добраться по удобному маршруту в столицу и другие города России", — приводятся в сообщении слова главы региона Максима Егорова.

Как отметили в пресс-службе правительства региона, состав будет курсировать до середины декабря 2024 года, пока не будет составлен новый график поездов дальнего следования на 2025 год. Дальнейшее сохранение ежедневного следования будет зависеть от востребованности поезда пассажирами.