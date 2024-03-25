"По данным Федеральной службы государственной статистики, в январе 2024 года Ставропольский край посетило порядка 131 тыс. человек, что в среднем на 2% больше аналогичного периода 2023 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что рост связан с возрастающей популярностью Кавминвод, их ежегодным благоустройством и активно развивающейся инфраструктурой.

"В регионе при поддержке государства меняется качество предоставляемых услуг, развивается инфраструктура культурного отдыха и развлечений, что ведет к стабильному увеличению турпотока и доходов от туризма, при этом создаются дополнительные рабочие места, обновляется курортная инфраструктура", — добавили в министерстве.