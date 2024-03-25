"Начало эксплуатации объектов туристического проекта намечено на 2032 год, но уже введены в эксплуатацию инфоцентр и первая очередь парк-отеля "Китовый берег", завершается строительство второй очереди", — говорится в сообщении.

Отмечается, что уже оформлены в аренду необходимые земельные участки, ведутся проектно-изыскательские работы.

Как сообщалось, стоимость создания туристического кластера "Валла-Тунтури" составляет 27,8 млрд рублей.

"Валла-Тунтури" — комплексный туристический проект, реализуется на территории Кольского полуострова. В рамках проекта предусмотрено возведение гостиниц и парк-отелей, а также инфраструктуры для природного, военно-исторического и спортивного туризма.