"Также у нас, мы понимаем, что достаточно большое количество людей, кто был на концерте из других регионов, это порядка 60 человек из 40 регионов, со всеми регионами мы на связи. Также всю информацию довели, коллеги поддерживают, с семьями связываются, оказывают необходимую помощь", — отметила Болатаева, говоря об обращениях в Центр помощи семьям погибших и пострадавших, развернутом в Красногорске.

Она добавила, что всего с начала работы Центра (был открыт в 10:00 субботы — ИФ) в него поступило 1200 обращений, как по телефону, так и очных.