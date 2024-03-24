"В этот сложный для всего нашего государства период все горожане объединяются в общем деле помощи. Здравницы Сочи готовы принять пострадавших и их семьи. Наши методики курортной медицины помогут им восстановить здоровье и прийти в себя после пережитого"", — написал градоначальник.

Теракт в "Крокус Сити Холл" в Красногорске был совершен вечером в пятницу, когда несколько человек открыли стрельбу по зрителям на концерте, а также устроили пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, 152 пострадали.

Президент России Владимир Путин в своем обращении сообщил, что правоохранительные органы задержали 11 человек, причастных к теракту, в том числе четверых непосредственных исполнителей.