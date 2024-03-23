"Туристические агрегаторы, члены Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ), предоставляют возможность бесплатной отмены бронирований отелей Москвы и Московской области или обмена и возврата купленных билетов согласно правилам перевозчиков, а также оказывают круглосуточную поддержку пользователям", — говорится в сообщении.

Как уточняется, для того, чтобы отменить или перенести поездку, приобретенную через членов АТАГ, или получить консультацию по тарифам перевозчиков и условиям переноса/отмена поездки, необходимо связаться со службами поддержки компаний.

В АТАГ входят сервисы Ostrovok, Tutu, "Яндекс Путешествия" и МТС Travel.

В минувшую пятницу перед началом концерта в Crocus City Hall неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу. В результате теракта, по последним данным, 115 человек погибли и более 100 пострадали.