Как отмечается в сообщении компании, работники поездных бригад проходят дополнительные инструктажи по обеспечению безопасности в пути следования.

"Введен усиленный контроль при проверке данных пассажиров при посадке, а также при допуске провожающих в вагоны. Проводятся дополнительные проверки подвижного состава перед отправлением и по прибытии поездов, а также во время поездки", — говорится в сообщении ФПК.

Пассажиров в пути информируют о мерах предосторожности по грнскоговорящей связи.

РЖД накануне сообщали, что меры безопасности были усилены также на вокзалах и станциях, в местах массового скопления людей.