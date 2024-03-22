"В этом году разработчики планируют активно добавлять в сервис "Красивые места" новые локации в Карелии и Ленобласти. Если говорить об уже проделанной работе, то с начала 2024 года сервис пополнился тридцатью новыми локациями Карелии. Среди них арт-объект "Онежский комар", парк "Савин Наволок" и корпуса Александровского завода. Данные и фотографии собирались из различных источников — личных архивов, архивов организаций и органов власти. Также данные были предоставлены музеями-заповедниками, памятниками и объектами культурного наследия", — сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что активная работа в направлении Карелии началась в конце прошлого года и будет продолжаться в текущем году.

Кроме того, продолжается работа по обновлению туристических локаций в Петербурге и Ленинградской области.

"В ближайшее время в "Красивых местах" появятся еще около двадцати новых объектов по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Например, будут добавлены дом-музей Чистякова в Пушкине и собор Архангела Михаила в Ломоносове, построенный к 300-летию дома Романовых", — уточнил представитель комитета.

Сейчас в сервисе насчитывается около 500 локаций.

Сервис "Красивые места" был создан для открытия нетривиальных сторон Петербурга, Карелии и Ленинградской области. Он включил в себя потайные дворики, храмы, живописные маяки, музеи-усадьбы и особняки. Сервис предлагает пользователю ввести нужный адрес, показывает, что находится рядом и прокладывает маршрут к выбранному месту.

Для удобства предусмотрен фильтр, помогающий найти локацию по ключевому слову или категории объекта. Это может быть архитектура, природа, развлечения или гастрономия.

Сервис создан на базе мини-приложения "Я здесь живу". В настоящий момент в приложении функционируют 14 разделов: "Сообщения по ЖКХ", "Мой питомец", "Уборка дорог", "Афиша событий", "Красивые места", "Я за экологию", "Спорт во дворе", "Кружки и секции" и "Блокада Ленинграда".