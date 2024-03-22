"В связи с произошедшим в Московской области терактом принято решение об отмене в Республике Крым всех развлекательных, спортивных, культурно-массовых мероприятий на два дня", — написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Как сообщили ранее в ЦОС ФСБ, по предварительным данным, перед началом концерта российской музыкальной группы в комплексе "Крокус Сити Холл" началась стрельба, возник пожар. Есть погибшие и пострадавшие.

Уголовное дело о теракте возбуждено в связи со стрельбой в "Крокус Сити Холле", сообщает телеграм-канал Следственного комитета России (СКР).