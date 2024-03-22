"В связи с трагедией в "Крокус Сити Холл" принял решение отказаться в Курске от проведения массовых культурных и спортивных мероприятий 23-24 марта", — написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

Аналогичное решение приняли власти Липецка.

"Приняли решение отменить в эти выходные в Липецке все спортивные и культурные массовые мероприятия", — написала мэр Липецка Евгения Уваркина в телеграм-канале.

Она выразила соболезнования родным и близким погибших.

Как сообщили ранее в ЦОС ФСБ, по предварительным данным, перед началом концерта российской музыкальной группы в комплексе "Крокус Сити Холл" началась стрельба, возник пожар. Есть погибшие и пострадавшие.

Уголовное дело о теракте возбуждено в связи со стрельбой в "Крокус Сити Холле", сообщает телеграм-канал Следственного комитета России (СКР).