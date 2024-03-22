Погибшие и пострадавшие есть в результате нападения на "Крокус сити холл", сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"По предварительным данным, перед началом концерта российской музыкальной группы в комплексе Крокус Сити Холл началась стрельба. Возник пожар", — заявляли в ФСБ.

В ФСБ добавили, что "силовые ведомства предпринимают все необходимые меры".

РЖД в связи с этим "усилили меры безопасности в поездах, на вокзалах и станциях, в местах массового скопления людей", говорится в сообщении компании, распространенном в пятницу вечером.

Сотрудники транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности, добавляют в РЖД.