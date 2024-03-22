“В связи с усилением мер безопасности просим пассажиров заранее прибывать в аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский”, — говорится в сообщении.
В пресс-службе "Домодедово" сообщили, что аэропорт "работал и работает по третьему, максимальному уровню безопасности", но, учитывая ситуацию, принято решение о введении дополнительных мер, в том числе усилении групп входного контроля".
"Данные меры не оказывают влияния на центральное расписание. Обслуживание пассажиров и воздушных судов осуществляется в полном объеме", — говорится в сообщении аэропорта.
В пятницу вечером в московской области концертный зал Crocus City Hall загорелся в результате нападения: вооруженные люди ворвались в здание концертного зала и открыли огонь.
Есть погибшие и пострадавшие.
В настоящее время огнем охвачена большая часть здания. Частично обрушилась кровля.