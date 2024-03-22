“В связи с усилением мер безопасности просим пассажиров заранее прибывать в аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский”, — говорится в сообщении.

В пресс-службе "Домодедово" сообщили, что аэропорт "работал и работает по третьему, максимальному уровню безопасности", но, учитывая ситуацию, принято решение о введении дополнительных мер, в том числе усилении групп входного контроля".

"Данные меры не оказывают влияния на центральное расписание. Обслуживание пассажиров и воздушных судов осуществляется в полном объеме", — говорится в сообщении аэропорта.