"Мы считаем, что это было бы справедливо в рамках интеграционных процессов Союзного государства. Мы бы хотели выполнять больше полетов в регионы РФ, в тот же Новосибирск. Но в настоящий момент стоимость аэронавигационного обслуживания ("Белавиа" — ИФ) во много раз превышает стоимость обслуживания российских компаний. С точки зрения конкуренции это не выгодно", — сказал Баркун журналистам.

Он напомнил, что в прошлом году между РФ и Белоруссией были достигнуты договоренности об унификации аэронавигационных и аэропортовых сборов с 2025 года. Однако, по словам Баркуна, предполагается, что "Белавиа" будет летать через воздушное пространство РФ по тарифам, которые применяются для российских перевозчиков при полетах не внутри страны, а за рубеж.

"Это все равно не внутрироссийские рейсы", — сказал он, добавив также, что "соглашение есть, но оно пока не ратифицировано".

Ранее в пятницу "Белавиа" выполнила первый рейс из Гомеля в Санкт-Петербург. Он был заполнен почти на 70%, что, по словам Баркуна, является "хорошей загрузкой для нового направления". Осенью прошлого года компания открыла полетную программу из Гомеля в Москву, который, как заявляют в компании, "пользуется популярностью".