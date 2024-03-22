Дорога обеспечит транспортное сообщение жителей семи сёл и деревень Шуйского района с городом Шуя. Также по этой дороге проходит популярный паломнический маршрут в Николо-Шартомский мужской монастырь.

Отмечается, что контракт на выполнение работ по ремонту уже заключен.

На объекте планируется выполнить устройство дорожного покрытия, укрепление участков со слабым основанием методом холодного ресайклинга, очистку полосы отвода от растительности. Кроме того, на этом объекте будет произведен ремонт водопропускных труб и остановок общественного транспорта.

Шуйский район круглогодично приезжает большое количество туристов и паломников. Популярностью пользуются прогулки по старинной Шуе, фестиваль "Русское Рождество", святыни в селах Дунилово и Введенье.

В 2022 году в районе была отремонтирована автодорога регионального значения Шуя — Котюрево — Реньково, которая соединяет родниковскую трассу с Шуей и проходит по паломническому маршруту в Дунилово. Также отремонтировано более 5 км дороги Шуя — Клетино — Понькино.

В 2023 году было отремонтировано более 17 км дороги Шуя — Новые Горки и участок трассы на обходе Шуи.