"На 2024 год запланировано 160 тыс. 823 квоты, что на 15 тыс. 694 путевок больше, чем было реализовано в 2023 году. На эти цели правительством предусмотрено более 3,5 млрд рублей", — говорится в сообщении.

Кроме того, в 2024 году для отдыха детей льготных категорий предусмотрено 38 тыс. 464 путевки в загородные стационарные лагеря с полной компенсацией за счет средств бюджета.

Также для отдыха детей-инвалидов в организациях отдыха с дополнительными условиями доступности и медицинского сопровождения предусмотрено почти 10 тыс. путевок.

Для детей работающих родителей предусмотрено более 84 тыс. сертификатов на частичную оплату стоимости путевки, размер сертификата составит 23 тыс. 776 рублей.

"Традиционно большим спросом у петербуржцев пользуются городские лагеря дневного пребывания. Летом 2024 года планируется открыть 203 городских лагеря на территории всех районов города, для этого будет задействован весь потенциал государственных учреждений дополнительного образования, психолого-педагогического сопровождения, спорта и культуры. Общее количество путевок — 34 тыс. 569", — говорится в сообщении. Прием заявлений в лагеря начнется 8 апреля.

Отмечается, что во время весенних каникул порядка 10 тыс. юных петербуржцев примут 102 организации отдыха из 13 субъектов РФ. Дополнительно во всех районах города откроются 44 городских лагеря.